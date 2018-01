Kodak passa de prejuízo para lucro líquido de US$ 113,0 mi A Eastman Kodak Co. divulgou um lucro líquido de US$ 113,0 milhões (US$ 0,39 por ação) no quarto trimestre de 2002, ante o prejuízo líquido de US$ 206,0 milhões (US$ 0,71 por ação) em igual período do ano passado. As vendas no quarto trimestre subiram para US$ 3,44 bilhões, de US$ 3,35 bilhões. O resultado do período inclui encargos relativos à redução de custos e outros itens. Excluindo esses itens, a empresa lucrou US$ 191 milhões (US$ 0,65 por ação). O resultado da Kodak antes de itens extraordinários de US$ 0,65 por ação ficou abaixo da expectativa da Thomson First Call de um lucro por ação de US$ 0,68. A Kodak afirma que os resultados do primeiro trimestre de 2003 também ficarão abaixo das estimativas dos analistas e disse que planeja cortar outros 2.300 a 2.900 empregos em 2003. Dessa redução de pessoal, 500 a 700 postos de trabalho fazem parte do já anunciado plano de controle de custos, enquanto outros 1.800 a 2.000 cortes são recentes. Boa parte das reduções decorrerão das operações da empresa nos EUA e Europa Ocidental. No geral, os cortes de emprego em 2003 representam cerca de 3% dos 70.000 funcionários da Kodak registrados no final de 2002. A Kodak assumirá encargos de US$ 75 milhões a US$ 100 milhões em 2003 para cobrir custos dessas iniciativas. A empresa espera economizar US$ 65 milhões a US$ 85 milhões por ano a partir dessas medidas.