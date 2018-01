Kodak reduz distribuição de lucros e investe na tecnologia digital A Kodak, maior companhia de materiais fotográficos do mundo, reduziu o valor de seu dividendo semestral e anunciou planos de expansão em vários segmentos comerciais, com base na mudança do foco de suas operações para a tecnologia digital. Segundo o site da Bloomberg, a estratégia de corte de dividendo (distribuição de parte do lucro aos acionistas), o primeiro da história da Kodak, reflete as dificuldades da empresa, cujas vendas vêm caindo nos últimos três anos. Essa queda tem limitado a capacidade de redução de sua dívida e de financiamento de novos projetos. Com a economia prevista, a Kodak poderá investir na expansão de suas operações no segmento digital. "Precisamos acelerar o ritmo em direção ao digital", disse Daniel Carp, presidente e diretor-executivo da empresa. ?A realidade é que nosso histórico negócio está desacelerando-se", afirmou, referindo-se aos filmes fotográficos. A nova estratégia de negócios da Kodak não foi bem recebida pelo mercado. Os papéis da empresa foram desvalorizados em 6% na Nasdaq.