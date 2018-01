Kodak tem novo Diretor no Brasil A Kodak anunciou oficialmente mudanças na direção da companhia na América Latina. O brasileiro Fernando Bautista está assumindo a posição de Diretor Geral da Divisão de Fotografia no Brasil (Digital and Film - Imaging Systems), em substituição a Flávio Gomes, que será o novo Diretor Geral da mesma divisão para América Latina. "É certamente um desafio que tenho pela frente, num momento importantíssimo da Kodak na transição para o universo digital. Temos no Brasil as melhores condições para crescer, consolidar a liderança e fornecer as melhores soluções de negócios para os nossos clientes", disse Bautista. Ele iniciou sua carreira na Kodak há cinco anos como Gerente de Finanças da Divisão Profissional para os países do Cone Sul. Em 2001, foi o Diretor Geral da Divisão Profissional no Cone Sul, onde liderou uma transformação no modelo de negócios que permitiu um crescimento de 25% dos lucros em uma região fortemente afetada pela crise econômica Argentina.