Köhler diz que acordo mostra compromisso com argentinos O diretor-gerente do FMI, Horst Köhler, disse que apóia o acordo de rolagem de dívida entre o Fundo e a Argentina, anunciado ontem, como uma mostra do compromisso da instituição com a ajuda ao povo daquele país. "O governo desenvolveu uma série de compromissos de política que poderão, caso sejam implementados de forma consistente e crível, construir uma ponte para um programa amplo, a ser negociado com o novo governo após as eleições", disse Köhler, em comunicado. Ele acrescentou que o FMI está ciente de que "dificuldades em assegurar um consenso político na Argentina têm sido um problema central, impedindo o progresso na direção de um programa". O diretor ressalvou que o Fundo reconhece que a economia argentina estabilizou-se nos últimos meses, embora continue frágil. "Eu decidi recomendar a aprovação desse acordo como uma demonstração de esforço de boa-fé da comunidade internacional em relação ao povo argentino", diz o comunicado. Köhler ressaltou que o programa de transição pretende manter a estabilidade econômica e reduzir o risco de que os avanços de política econômica sejam revertidos. Além disso, o acordo permite que o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) continuem a apoiar os programas de ajuda aos argentinos mais carentes.