Kone vende fábrica de tratores no Brasil, diz FT O grupo finlandês Kone colocou ontem as suas operações de tratores e máquinas florestais a venda, inclusive as suas unidades no Brasil. Segundo o jornal Financial Times, com isso a empresa pretende sair fortalecida do atual processo de consolidação vivido pelo mercado de veículos agrícolas. As unidades colocadas à venda, que juntas registram um faturamento de cerca de 1 bilhão, passaram a ser controladas pela Kone no ano passado após a empresa finlandesa ter adquirido o grupo Partek. Segundo o diário britânico, essas fábricas não se alinham adequedamente no principal negócio da Kone, que é a produção de elevadores e escadas rolantes, além de equipamentos de transporte de carga. A sua marca de tratores, Valtra, é a quinta maior do mundo e está concentrada na América Latina e Europa, com fábricas na Finlândia e Brasil. No ano passado, a Valtra teve um faturamento de 762 milhões. Já as suas marcas para equipamentos florestais, Timbco e Valmet, estão entre as líderes no mundo e faturaram 292 milhões em 2002. Segundo o FT, a lógica industrial para a venda foi aceita pelo analistas, mas o momento do anúncio da operação causou surpresa, pois a valorização dos ativos desse setor estão deprimidos por causa do fraco desempenho da economia mundial. O secretário do conselho de diretores da Kone, Tapio Hakakari, disse estar confiante que a venda das fábricas ocorrerá até o final deste ano e observou que já há um grande interesse por parte de outros grupos.