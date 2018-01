Konica e Minolta anunciam plano de fusão no Japão As fabricantes japonesas de câmeras fotográficas e máquinas copiadoras Konica Corp. e Minolta Corp. planejam fundir suas operações em agosto. A intenção da nova holding é atingir vendas de 1,3 trilhão de ienes (aproximadamente US$ 11 bilhões) e lucro operacional de 150 bilhões de ienes (US$ 1,251 bilhão) até 2006. As duas companhias têm necessidade de se fortalecer, pois vinham perdendo espaço no mercado para as rivais Canon Inc. e Fuji Photo Film Co. A fusão implicará a demissão de 4.000 trabalhadores ou 10,4% do quadro de funcionários das duas empresas.