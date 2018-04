Konica investe US$ 7 milhões em fábrica em Manaus A Konica, fabricante japonesa de papel e filme fotográficos, investiu cerca de US$ 7 milhões na primeira fábrica no Brasil, a 19ª unidade no mundo. A planta, oficialmente aberta hoje, está localizada em Manaus. Na prática, a fábrica está, desde o dia 20 de março, produzindo papel fotográfico colorido, que deve ser distribuído para toda América do Sul. "Já estivemos no Brasil entre os anos 70 e 80 produzindo filmes médicos para raio-x com a marca Sakura", disse o presidente da unidade Consumer Imaging Company da Konica do Japão, Hideaki Iwama. Naquela época, a empresa fundada em 1873, em Tóquio, resolveu deixar o Brasil por não se adaptar aos reveses econômicos. Mas há quatro anos decidiu voltar com a estabilização da moeda no País. A Konica, que faturou US$ 4,4 bilhões no ano passado, começou a vender filmes coloridos importados do Japão. De acordo com Iwama, no ano passado foram comercializados 4 milhões de filmes por meio de cinco distribuidores locais. O número representou aumento de 30% em relação a 2000. Emprego A Konica emprega 20 mil pessoas no mundo, sendo 4,5 mil no Japão. Além de filmes e papéis fotográficos, a empresa fabrica máquinas de revelação (minilabs), processadores de filmes de raio-X, filmes para artes gráficas, copiadoras, máquinas fotográficas e discos de leitura de CD e DVD. No Brasil, a Konica vai empregar inicialmente 150 pessoas para a produção de papéis fotográficos. Dentro de um ano a unidade de Manaus produzirá filmes coloridos. A fábrica tem capacidade para produção de 12 milhões de metros de papel fotográfico e 20 milhões de filme por ano. Segundo o presidente da Konica da Amazônia, Isao Sahashi, o mercado brasileiro consome 85 milhões de filme por ano e 36 milhões de m2 de papel fotográfico. A Konica quer ter 15% do mercado nacional de filmes em no máximo 3 anos. Segundo ele, as vendas atuais dos filmes da marca representam 5% do mercado nacional. Até agora, a empresa não vendia papel fotográfico. Ainda não há planos de produzir as câmeras fotográficas da marca no País. De acordo com o diretor da Konica da Amazônia, Hirotomo Nakaoka, as máquinas só serão produzidas se houver demanda. Lojas O anúncio da fábrica brasileira foi feito simultaneamente à inauguração da primeira loja Konica Photo Express, de revelação em 1 hora e venda de filmes, máquinas e materiais afins. De acordo com os executivos da empresa, o plano é abrir um número grande de lojas no Brasil, seja por meio de concessão, lojas próprias ou franquias. A Konica tem hoje 20 mil lojas no mundo. A Konica da Amazônia vai contar com escritório central na Avenida Paulista, em São Paulo, e dois centros de distribuição, um em Manaus e outro na capital paulista.