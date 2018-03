Kopenhagen produz ovos de R$ 950 e zera estoque Quem pagaria R$ 950 por um ovo de Páscoa? A classe AA, cliente fiel da Kopenhagen, responde o diretor comercial da empresa, Benedito Marques. Enquanto a indústria labuta na confecção de ovos de menor peso para desovar toda produção, a Kopenhagen, que faz parte da lista de empresas de produção de chocolate artesanal, tem certeza de que nenhum ovo de 10 quilos ficará às moscas. "Não divulgamos o volume de produção dessa linha, mas nunca tivemos sobra", garante. O ovo gigante é elaborado com chocolate ao leite e recheado com os bombons de avelã, castanha de caju, amêndoa e torradinho. A empresa, que neste ano comemora 75 anos de atividades no setor, está confiante nas vendas da Páscoa e aumentou em 15% sua produção em relação ao ano passado. A distribuição se concentrará apenas nas 140 lojas, 30 delas próprias e 110 franquias, que começam a receber a primeira remessa a partir do início de março. Das grandes indústrias, a Kopenhagen copiou apenas uma estratégia - explorar o público infantil com uma gama maior de novidades, ao contrário do anos anteriores. O ovo Chumbinho Vitaminado Kopenhagen da Turminha, com o jogo Rouba Monte, e um Kit de Páscoa da Turminha com produtos em cada embalagem prometem conquistar as crianças. "Programamos a abertura de mais 20 lojas neste ano, fora do eixo Rio-São Paulo, que terão como público-alvo a criançada", afirma. Dados da Associação Brasileira da Indústria de Chocolate, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados (Abicab) mostram que, das 21 mil toneladas de chocoates produzidas para essa Páscoa, três mil são de produtos artesanais.