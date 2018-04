Korean Air Lines aumenta vôos para Europa A Korean Air Lines, maior companhia aérea da Coréia do Sul, pretende aumentar o número de vôos entre a Coréia e países da Europa em função do esperado aumento de demanda que deverá ocorrer na época da Copa do Mundo de futebol, que acontecerá entre maio e junho naquele país e no Japão. A partir do dia 1° de junho, o número de vôos para destinos europeus passará dos atuais 25 para 33 por semana. As rotas entre os aeroportos das cidades de Incheon e Frankfurt, e entre Incheon e os aeroportos de Londres, atualmente com cinco vôos semanais, passarão para sete, ou um por dia. Entre Incheon e Roma, os serviços passarão a ser três por semana, dos atuais dois vôos semanais. O maior aeroporto da Coréia do Sul fica na cidade de Incheon, perto de Seul. Recomeço - A Korean Air Lines afirmou também que pretende reassumir a rota entre Incheon e Zurique a partir do dia 2 de março. Serão, inicialmente, dois vôos semanais, mas a empresa pretende expandir os serviços para três por semana, ainda sem data definitiva. Os vôos para a capital suíça foram suspensos em setembro do ano passado, depois dos ataques terroristas ocorridos nos Estados Unidos. Na ocasião, a Korean realizava três vôos semanais a Zurique. Copa do Mundo - A companhia estima que 210 mil pessoas visitem a Coréia do Sul durante a realização do campeonato mundial de futebol. Desse total, 50 mil deverão vir da Europa. Com o plano de expansão, a Korean Air avalia que os serviços destinados à Europa respondam por 20% do total do faturamento proveniente das sua operações no exterior até 2005. Atualmente, eles dão conta de 10% do total. Os serviços com destino à América e ao Japão respondem por 70% do faturamento das suas operações internacionais. As informações são da Dow Jones.