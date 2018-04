Kospi fecha em alta, apesar de realização de lucros A bolsa sul-coreana fechou hoje em alta de 2,29%, apesar da realização de lucros. Ontem, o índice Kospi registrou queda de 2,22%, depois da alta de 0,50%, com a maior alta em pontos em 17 meses. Analistas acreditavam em nova queda hoje, mas no final da tarde investidores de varejo, que acreditam na recuperação da economia, mudaram a tendência do pregão. Em Taiwan os negócios fecharam com o melhor resultado em nove meses (aos 5.865,54 pontos), alta de 0,95%, em razão das boas perspectivas econômicas para este ano. Já o mercado japonês registrou baixa de -0,30%. A medida para a resolução da questão dos créditos podres foi o principal fator para a desvalorização. As maiores quedas foram no setor de tecnologia e blue chips de empresas exportadoras. Nas Filipinas, a queda de 0,28% ainda é considerada pelos analistas uma correção técnica depois dos ganhos recentes. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -2,70%; Indonésia: +0,09%; Malásia: +0,92%; Tailândia: +1,24% e Cingapura: -1,32%.