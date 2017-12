KPMG abre programa de trainee e Grupo Pão de Açúcar oferece mais de mil vagas

Até o dia 31 deste mês é possível inscrever-se no programa de trainee da consultoria KPMG. Com duração de três meses e chances de contratação posterior, o projeto acontece nos estados de Goiás, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e também no Distrito Federal. A empresa procura jovens que estejam cursando a partir do 3° semestre dos cursos de administração, ciências contábeis, economia, estatística, matemática e engenharias no período noturno. Entre os benefícios estão contrato CLT, subsídio para gradução, assistência médica e odontológica, ticket refeição, seguro de vida, vale transporte, convênio farmácia, participação nos lucros, convênio com academia, subsídio de idiomas, previdência privada e plano de carreira. Inscrições e outras informações pelo site.

O Grupo Pão de Açúcar está com um total de 1165 vagas abertas em todo o Brasil para diversos cargos. Entre eles ajudante, servente de limpeza, operador de supermercado, atendente de loja, farmacêutico e consultor. Para participar da seleção, basta acessar o site e conferir as oportunidades e exigências específicas de cada vaga.

Para quem deseja estagiar no setor bancário, os bancos Pine e DLL estão com oportunidades abertas. O primeiro procura estudantes para trabalhar na área de captação e distribuição. É preciso estar matriculado nos cursos de administração, economia, ciências econômicas ou engenharia de produção e ter formação prevista para dezembro de 2019. Também é necessário inglês e Excel intermediários e facilidade de acesso ao bairo de Pinheiros (zona sul de São Paulo). Para inscrever-se, acesse o site.

Já o banco DLL busca estudantes de administração, economia, comércio exterior e engenharia de produção com possibilidade de trabalho am Alphaville e Barueri (SP). Também é preciso estudar no período noturno e ter formação prevista para dezembro de 2019. Inscrições abertas até dia 30 deste mês pelo site.

A gigante Coca-Cola FEMSA está com mais de 700 vagas abertas em estados como Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. Há oportunidades fixas e também temporárias, apenas para o período de final de ano. Para participar é preciso ter ensino fundamental completo e experiência em funções como ajudante operacional, motorista de caminhão ou repositor. Para conferir todas as oportunidades e pré-requisitos, basta acessar o site.

A farmacêutica Apsen abriu vagas de estágio para PCD (pessoas com deficiência). São aceitos estudantes dos cursos de administração, ciências contábeis, farmácia, bioquímica, publicidade e propaganda e áreas semelhantes. Para participar é preciso estudar no período noturno, ter inglês de intermediário a avançado, conhecimento em Excel e disponibilidade para estagiar na zona sul de São Paulo. As inscrições podem ser feitas neste site até o dia 30 de dezembro.