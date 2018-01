Kraft fecha a Royal e demite 520 em Jundiaí A Kraft Food, que comprou a Fleishmann & Royal em todo o mundo há dois anos, decidiu fechar a fábrica de fermentos Royal em Jundiaí e outras linhas de produção em pós, como o Ki-Suco e Q-Refresco. Toda a produção será transferida para Curitiba e os 520 trabalhadores foram comunicados de que serão dispensados gradativamente, até setembro de 2005. Nos últimos anos, Jundiaí perdeu a Ceval, a CICA e a Parmalat Leites, na área alimentícia; mais a Filobel, Fantex e Kanebo, no setor têxtil. De acordo com o Newton Galvão, diretor de assuntos corporativos da Kraft, a decisão foi da matriz nos Estados Unidos. O diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Indústrias da Alimentação de Jundiaí e Região, Marcos Tebon, afirma que esse anúncio caiu como "uma bomba para a categoria". Galvão disse que apenas 10% dos trabalhadores podem ser aproveitados em Curitiba.