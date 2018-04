Kraft Foods faz recall do ovo de Páscoa Trakinas O ovo de Páscoa Trakinas, fabricado pela Kraft Foods Brasil, vai passar por um recall porque seus brindes apresentam risco à saúde das crianças. O brinde, uma bolacha que pula impulsionada por uma mola, feriu uma criança na cidade de Marília, interior de São Paulo. A Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, notificou a empresa a prestar esclarecimentos sobre o comunicado publicado hoje nos jornais, que convoca os consumidores que receberam o brinde " Surpresa Trakinas". A decisão do Procon-SP toma por base o artigo 10 do Código de Defesa do Consumidor.(CDC). O artigo determina que o fornecedor não pode colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar algum grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança. Procon critica comunicado A Fundação Procon-SP entende, no entanto, que o comunicado é omisso em relação aos riscos que o manuseio do produto poderá causar e também quanto à forma e aos locais de troca. No comunicado, a empresa fornece o número da sua Central de Atendimento (0800-7017125) aos consumidores que necessitem de maiores esclarecimentos. O Procon-SP reitera que o risco pessoal e patrimonial para os consumidores deveria provocar nos fornecedores uma maior preocupação no sentido de utilizar todos os meios de comunicação possíveis para atingir os seus clientes, ou seja, jornais, rádio e televisão. Kraft discorda do posicionamento do Procon-SP A Kraft Foods Brasil informa, através de uma nota oficial, que vem adotando uma postura responsável e transparente desde que tomou conhecimento de um ferimento provocado pelo brinde. A Kraft Foods Brasil afirmou que está custeando todo o tratamento do menino ferido, que já recebeu alta e encontra-se em casa. A empresa informa também que colocou o brinde em seu produto após ter recebido aval do laboratório francês SGS, do Instituto Brasileiro de Qualidade e o selo de certificação de qualidade do Instituto Nacional de Normalização, Metrologia e Qualidade Industrial (Inmetro). De acordo com a Kraft, o Procon-SP não está correto em classificar a empresa como omissa, pois a empresa destaca na nota que tomou voluntariamente a iniciativa de publicar um comunicado sobre o recall e sobre os riscos que o brinquedo pode oferecer. A empresa ressalta que o comunicado foi realizado em todos os meios de comunicação e um telefone de atendimento foi colocado à disposição para esclarecimentos ao consumidor.