Kroton tem lucro de R$ 519,3 milhões no 2º trimestre, alta de 24,8%

SÃO PAULO - O lucro líquido da Kroton Educacional cresceu 24,8% no segundo trimestre de 2016 na comparação com igual período do ano anterior, atingindo R$ 519,3 milhões entre abril e junho deste ano. No acumulado do primeiro semestre, o lucro é de R$ 1,118 bilhão, aumento de 42% na comparação anual.

A companhia divulga ainda um lucro líquido ajustado ao efeito da amortização de intangível e itens não recorrentes. O lucro ajustado do segundo trimestre foi de R$ 561,7 milhões, elevação de 9,3% ante o período de abril a junho de 2015.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) no segundo trimestre ficou em R$ 659,4 milhões, aumento de 20,5% na comparação anual. A companhia reporta ainda Ebitda ajustado para itens não recorrentes de R$ 632,5 milhões no trimestre de abril a junho, alta de 5,3% ante igual intervalo um ano antes.

A receita líquida da Kroton somou R$ 1,391 bilhão no segundo trimestre, número 1,4% menor que o reportado nos mesmos meses de 2015. Em seis meses, a receita chega a R$ 2,659 bilhão, recuo de 1,5% na comparação anual.

A companhia destacou ainda os resultados pro forma, que excluem o efeito da venda da Uniasselvi. Sob este critério, o lucro ajustado teria crescido 13,2% na comparação anual e o Ebitda ajustado teria alta de 9%.