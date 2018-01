Krueger almoça hoje com equipe do Ministério da Fazenda A vice-diretora gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Anne Krueger, está no Brasil e deve participar de almoço hoje com a equipe do Ministério da Fazenda. Até as 20h20 de ontem não estava confirmado se o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, participará do encontro. Ainda se discutia se o ministro iria ou não a Puerto Iguazu, na Argentina, acompanhando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na comemoração do Dia da Amizade Brasil-Argentina. A diretora do Fundo pode se encontrar na quinta-feira com o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, mas ainda não há confirmação oficial. O Ministério da Fazenda não informou a razão da visita.