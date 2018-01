Krueger sugere que Argentina aprove independência do BC A Argentina pode ir além do que está no programa recém-fechado com o Fundo Monetário Internacional, em termos de reestruturação bancária e de uma lei de independência do Banco Central, sugeriu hoje Anne Krueger, vice-diretora gerente do FMI. Krueger, que participa do Fórum Econômico Mundial, em Davos, disse que essas medidas, principalmente a independência do BC, "ajudariam muito". A vice-diretora, que tem um encontro com o presidente da Argentina, Eduardo Duhalde, previsto para amanhã, disse que o pacote recém-aprovado pelo FMI, que rola as dívidas do país com o Fundo, "é apenas um programa de transição". Ela afirmou que, ainda assim, o programa tem aspectos monetários, fiscais e de reestruturação bancário que, se implementados, ajudarão a Argentina a retomar o crescimento, quando um novo governo estiver eleito, no final de junho. Krueger disse também que o acordo com o FMI ajudará o país a atravessar o período de transição eleitoral.