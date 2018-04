Krugman questiona quem FMI ajudou com pacote de US$ 30 bi O economista norte-americano Paul Krugman escreveu em sua coluna no jornal The New York Time um artigo, entitulado "O Continente Perdido", destacando a importância do pacote financeiro de US$ 30 bilhões do FMI para o Brasil, mas ao mesmo tempo alertou para os riscos que essa "ajuda" representa. Krugman classificou como uma boa notícia o fato da administração do presidente George W. Bush finalmente ter percebido que está se desenvolvendo na América do Sul uma grande ameaça aos interesses dos EUA. O economista disse que se o Brasil não recebesse o empréstimo, a crise na América do Sul, "já comparável a que atingiu a Ásia em 1997, poderia rapidamente tornar-se algo muito maior". "Mesmo assim eu tenho um sentimento ruim sobre isso (sobre a ajuda)", diz Krugman. Ele questiona quem o FMI está resgatando com esse pacote. "Paul Erdman escreveu no cbsmarketwatch.com que ´o fato de a ajuda brasileira também ter dado um grande impulso ao Citibank e ao FleetBoston, que combinados têm perto de US$ 20 bilhões de exposição no Brasil, dificilmente passará desapercebido quando chegar a hora de arrecadar os fundos para campanhas eleitorais entre a elite de Wall Street´", diz o artigo. Olhando adiante, o economista questiona para onde tudo isso leva. "As economias da Ásia estavam indo muito bem antes de sua crise (1997) e você pode pensar as ajudas (bailouts) como um meio para colocá-las de volta aos trilhos. Mas há uma razão para a crise estar ressurgindo no Brasil e em outras regiões: nós prometemos um jardim de rosas, mas mesmo antes dessa última crise muitas pessoas não tinham nada além de espinhos", diz o artigo. Há dez anos, Washington estimulou os países latinos-americanos a abrirem seus mercados a produtos importados, ao fluxo de capital internacional e a privatizar estatais para experimentarem um grande crescimento econômico. "Contudo, isso não aconteceu. A Argentina é uma catástrofe. Tanto o México quanto o Brasil estavam, há poucos meses, desfrutando de histórias de sucesso, mas em ambos os países a renda per capita hoje é apenas levemente superior a registrada em 1980. E por causa do acentuado crescimento da desigualdade, muitas pessoas provavelmente estão piores do que estavam há 20 anos. Credibilidade Alguma dúvida porque o público está cansado das demandas por austeridade e disciplina de mercado?", questiona o economista. "Por que as reformas não funcionaram como o prometido? Essa é uma questão difícil e perturbadora", acrescenta. "Minha confiança de que estávamos dando bons conselhos está diminuindo. Alguns têm simpatia com os líderes políticos que querem temperar o entusiasmo por mercados livres com mais esforços para proteger trabalhadores e os pobres. O que isso sugere para mim é que os EUA devem ser mais cautelosos sobre o que esperam de seu dinheiro. Tirar o Brasil da beira do abismo não significa que nós estamos mais uma vez em posição para exigir que os latino-americanos façam as coisas da nossa forma. A verdade é que nós perdemos muito da credibilidade com nossos vizinhos sul-americanos. Se nós exagerarmos na nossa mão, nós iremos perder o que restou", finaliza o artigo.