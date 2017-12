Kuwait planeja aumentar produção diária de petróleo O ministro de petróleo do Kuwait, xeque Ahmad Fahad Al-Ahmad Al-Sabah, disse que seu país planeja aumentar sua capacidade de produção em 200 mil barris/dia em outubro, elevando o total da capacidade para 2,7 milhões de barris/dia. O ministro disse ainda que essa capacidade extra virá dos campos de petróleo no norte do Kuwait depois da reabertura de um centro de recolhimento de petróleo bruto que foi danificado por um incêndio. Al-Sabah disse ainda que o Kuwait é favorável a um ajuste da banda de preço da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) para US$ 25-US$ 35 o barril. Contudo, os ministros do cartel, que reúnem-se amanhã em Viena, deverão adiar qualquer decisão sobre um aumento na atual banda de preço, entre US$ 22-US$ 28 o barril, para um encontro posterior. Ele acrescentou que seu país defende um aumento do teto de produção da Opep de 500 mil barris/dia a 1 milhão de barris/dia. As informações são da Dow Jones.