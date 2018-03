Kuwait prevê aumento da oferta de petróleo em 1 milhão de barris O ministro de petróleo do Kuwait, xeque Ahmand Fahad Al-Ahmad Al-Sabah, disse que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) poderá aumentar a oferta real do produto em 700 mil a 1 milhão de barris por dia. Al-Sabah disse que o petróleo adicional - além da elevação do teto de produção do grupo que apenas legitimaria o atual excesso de produção - ajudará a reduzir o nervosismo do mercado. "Eu duvido que haja demanda para isso", disse Al-Sabah. "Eu não acho que haja uma escassez no mercado, mas se isso tirar o fator medo do mercado, nós temos de agir", acrescentou. Grande parte dessa oferta adicional viria dos Emirados Árabes Unidos e da Arábia Saudita, disse o ministro do Kuwait, sem elaborar a questão. Al-Sabah acrescentou que o sistema de cotas do grupo não deverá ser suspenso, mas ele acredita que há um consenso entre os membros da Opep para elevar o teto de produção em cerca de 2,5 milhões de barris por dia. Com isso, o teto passaria para 26 milhões de barris por dia, ou um aumento de 11%. As informações são da Dow Jones.