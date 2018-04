Kuwait terá pacote de US$ 5,5 bi para ajudar economia O Banco Central do Kuwait divulgou um pacote de estímulo econômico de US$ 5,15 bilhões direcionado a auxiliar as companhias de investimentos locais. O pacote também prevê garantias de empréstimos aos bancos. Segundo o presidente do banco central, xeque Salem Abdul-Aziz Al Sabah, o plano oferece as melhores soluções ao menor custo para o público diante da crise econômica global. Salam disse que o governo irá ajudar os bancos a lidar com as perdas registradas com empréstimos e a aumentar seu capital. O plano também garante 50% dos futuros empréstimos bancários para companhias que irão investir seu dinheiro localmente. O plano ainda precisa ser aprovado pelo parlamento. As informações são de agências internacionais.