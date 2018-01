Laboratório baixa preço dos genéricos do Prozac O laboratório Sigma Pharma anunciou hoje que vai reduzir em 11% o preço do medicamento Cloridrato de Fluoxetina - genérico do antidepressivo Prozac. Desde ontem, os pacientes que compravam este genérico por R$ 50,39 passarão a pagar R$ 44,80 pela embalagem com 48 cápsulas. O novo preço representa um valor 53% menor do que o custo do Prozac, que está em R$ 95,58. O preço do antifúngico Clotrimazol - creme dermatológico, com 20 gramas - também foi reduzido de R$ 4,37 para R$ 3,94, 35% a menos do que o de referência Canesten. A redução nos preço dos medicamentos foi conseguida com o ajuste da própria planilha de custos do laboratório.