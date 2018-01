Laboratório EMS reduz preço de genéricos O laboratório EMS-Sigma Pharma baixou o preço de pouco mais de um terço dos genéricos que produz. São 25 remédios, incluindo os de uso hospitalar, com reduções que variam de 1,13% a 51%. Depois de reavaliar a planilha de custos, o laboratório decidiu reduzir a margem de lucro. Entre os remédios com preços menores está o antibiótico amoxicilina de 500 mg. A caixa com 15 cápsulas, antes com preço máximo ao consumidor de R$ 14,29, custa agora R$ 12,36.