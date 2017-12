Laboratório lança genérico contra arritmia cardíaca A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou hoje a produção do primeiro genérico para tratamento de arritmia cardíaca, informou o laboratório Biosintética. O laboratório lançará o medicamento em agosto, com o nome de Amiodarona e apresentação de 200 miligramas em caixa de 30 comprimidos. De acordo com a diretoria da Biosintética, a droga genérica custará 35% menos do que a de marca Atlasil, fabricada pelo laboratório francês Sanofi-Synthélabo. O mercado brasileiro para esse tipo de medicamento movimenta cerca de 4 milhões de unidades no valor de US$ 17 milhões por ano. Só do Atlasil são vendidas 900 mil unidades anuais no valor de US$ 1 milhão. O Amiodarona faz parte da classe dos medicamentos antiarrítmicos e age na redução dos impulsos nervosos para o coração e com isso corrige os batimentos cardíacos anormais. Segundo a diretoria do laboratório, a empresa tem conseguido os primeiros registros de genéricos que estão na lista de prioridades para aprovação pela Anvisa, como o Carbidopa/Levedopa, para o tratamento do Mal de Parkinson e Metformina, para pacientes com diabetes.