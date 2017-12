Laboratórios analisam reajuste de preços Dos 15 laboratórios consultados pelo jornal O Estado de São Paulo, cinco confirmaram que vão aderir ao congelamento dos remédios até o final do ano, que foi proposto pelo governo. Dois já haviam decidido não aumentar preços antes do acordo. Oito empresas ainda analisam a proposta, como a Pfizer (fabricante do Viagra e do Diabinese), Bayer (Aspirina), Roche (produtora do antibiótico Bactrin e do Xenical) e Glaxo-Wellcome (Antak, para úlcera, e Retrovir, para Aids). Outras duas não responderam. Casos isolados não preocupam governo Das cinco empresas que devem assinar o acordo, a Glicolabor-Biossintética não previa nenhum aumento até o fim do ano, enquanto a Novartis - fabricante dos antiinflamatórios Cataflam e Voltaren - reajustou os preços em maio e não planejava alterações. A Schering-Plough já havia concordado em retornar à tabela de 1º de junho antes do anúncio do protocolo. Além delas, Merck e Aventis também concordaram em não reajustar preços. O Aché, a maior empresa nacional, não vai seguir o acordo com o governo. Governo confia na estratégia O governo avalia que a demora na adesão ocorre por razões internas. Algumas empresas precisam consultar as matrizes internacionais. O secretário de Acompanhamento Econômico, Cláudio Considera, diz que em dez dias, 90% das indústrias devem assinar o acordo.