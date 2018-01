Laboratórios deverão oferecer 0800 Os laboratórios farmacêuticos que aderirem ao "Protocolo de Intenções" dos Ministérios da Fazenda, da Justiça e da Saúde, comprometendo-se a não reajustar preços até o fim do ano, deverão oferecer, em 15 dias, contados a partir data de adesão, linhas telefônicas de chamadas gratuitas (0800). Com isso, os consumidores poderão ser orientados sobre eventuais divergências de preços, segundo uma das cláusulas do acordo. Para saber os preços corretos dos medicamentos, o consumidor pode pesquisar nas revistas Abcfarma, Kairos, Guia de Farmácia e Brasidince, disponíveis nos balcões das farmácias. Os preços dos medicamentos devem se manter iguais aos publicados em 1° de junho de 2000. De acordo com o diretor do Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, André Ramos, como o acordo é voluntário, é provável que não haja nenhum tipo de punição para os laboratórios que aumentarem os preços. "Se o governo pudesse obrigá-los a manter os preços, baixaria uma medida provisória, ao invés de fazer o acordo", diz ele. No entanto, o tabelamento de preços é inconstitucional. O presidente do conselho da Associação Brasileira das Indústrias Farmacêuticas (Abifarma), Carlos Fernando Gross, entende que se não houver mudanças na economia brasileira, os laboratórios certamente irão cumprir o acordo. "A empresa aderiu por livre e espontânea vontade, por isso, não há razão para voltar atrás". Gross também diz que, se por algum motivo a empresa aumentar os preços, o governo não poderá puni-la, já que não tem poder para controlar preços. Laboratórios que aderiram ao Protocolo de Intenções Até as 17 horas de hoje (02/08), 80 laboratórios farmacêuticos haviam aderido ao acordo de não aumentar os preços até o final do ano. São eles: 1. AUAD Química Ltda 2. Alcon Laboratórios do Brasil Ltda 3. Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda 3. Apsen Farmacêutica S.A 4. Aster Produtos Médicos Ltda 6. Aventis Behring ltda 7. Aventis Pharma S.A 8. Beker Produtos Farmacêuticos Hospitalares Ltda 9. Bayer S.A 10. Biobrás S.A 11. Biofarma Farmacêutica Ltda 12. Biolab-Sanus Farmacêutica Ltda 13. Blausiegel Ingelheim do Brasil Química e Farmacêutica Ltda 14. Brasterápica Indústria FDS LtdaTDA 15. Braskap Indústria e Comércio S.A 16. Bunker Indústria Farmacêutica Ltda 17. BYK Química e Farmacêutica Ltda 18. C.I.F. - Companhia Indústria Farmacêutica 19. Cazi Química Farma Indústria e Comércio Ltda 20. Ciba Vision LTDA 21. Colbras Indústria e Comércio Ltda 22. Cristalia Produtos Químicos e Farmacêuticos Ltda 23. Cimed Indústria de Medicamentos Ltda 24. Dansk-Flama Instituo de Fisiologia Aplicada Ltda 25. Diffucap-Chemobrás Química Farmacêutica Ltda 26. EMS Indústria Farmacêutica Ltda 27. Eurofarma Laboratórios Ltda 28. Farmoquímica S.A 29. Farmalab Indústria Química e Farmacêutica Ltda 30. Farmasa - Laboratório Americano de Farmacêutica S.A 31. Galderma Brasil Ltda 32. Hypofarma - Instituto de Hypoderma e Farmácia Ltda 33. ICN Farmacêutica Ltda 34. Indústria Química e Farmacêutica Schering-Plough S.A 35. Instituto Terapêutico Delta Ltda 36. Instituto Biochimico Margliano Ltda 37. Instituto de Medicina e Alergia Ima Ltda 38. Instituto Terapêutico Delta Ltda 39. Kopkins do Brasil Ltda 40. Laboratório Aclimação Ltda 41. Laboratórios Baldacci S.A 42. Laboratórios Biosintética Ltda 43. Laboratório Brasileiro de Biologia Ltda 44. Laboratório Químico e Farmacêutico Bergamo Ltda 45. Laboratório Catarinense S.A 46. Laboratórios Osório de Moraes Ltda 47. Laboratório Goulart S.A 48. Legrand Divisão EMS Indústria Farmacêutica 49. Laboratório Gross S.A 50. Libbs Farmacêutica ltda 51. Laboratório Teuto Brasileiro Ltda 52. Laboratórios Prima Ltda 53. Laboratório Sinterápico Indústria Farmacêutica Ltda 54. Laboratórios Sintofarma S.A 55. Laboratórios Klinger do Brasil 56. Laob Bioquímicos Ltda 57. Medley S.A Indústria Farmacêutica 58. Meizler Comércio Internacional S.A 59. Merkc S.A Indústria Química 60. Miller Industrial Farmacêutica Ltda 61. Minâncora & Cia Ltda 62. Nikkho do Brasil Ltda 63. Novamed Divisão EMS 64. Novartis Biociências S.A 65.Novo Nordisk Farmacêutica do Brasil Ltda 66. O Artífice Ltda 67. Ophthalmos Indústria e Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda 68. Ortoquímica Indústria Química e Farmacêutica Ltda 69. Pharlab Indústria Farm Ltda 70. Pharmus Química e Farmacêutica S.A 71. Prodotti Laboratório Farmacêutico Ltda 72. Produtos Farmacêuticos Millet Roux Ltda 73. Sanval Comércio e Indústria Ltda 74. Sankyo Pharma Brasil Ltda 75. Schering do Brasil Química Farmacêutica Ltda 76. United Medical Ltda 77. Varos Indústria Comércio Produtos Farmacêuticos Ltda 78. Weleda do Brasil laboratório e Farmacêutica Ltda 79. Zenimport Comércio Importação e Exportação Ltda 80 Zurita Laboratórios Farmacêuticos Ltda