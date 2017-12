Laboratórios não aderem a congelamento Apenas 18 laboratórios fabricantes de medicamentos já confirmaram adesão ao protocolo de intenções proposto pelo governo para o congelamento dos preços dos remédios até 31 de dezembro deste ano. O laboratório Climax S.A. foi o único fabricante que já se manifestou oficialmente contrário ao acordo. O acordo para a trégua de preços foi assinado na última terça-feira. Segundo levantamento da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, de uma lista de 257 laboratórios, foram enviados 160 comunicados com o texto do protocolo para os laboratórios. Desse total, apenas 90 fabricantes confirmaram o recebimento do documento. O governo não fixou prazo para que os laboratórios façam a adesão ao protocolo. Veja a seguir a lista dos laboratórios que já aderiram ao acordo: Alcon Laboratórios do Brasil Ltda Aster Produtos Médicos Ltda Aventis Pharma S.A. Biobrás S.A. BYK Química e Farmacêutica Ltda Hypofarma ICN Farmacêutica Indústria Química e Farmacêutica Schering-Plough S.A. Instituto Terapêutico Delta Ltda Laboratórios Baldacci S.A. Laboratórios Osório de Moraes Ltda Novartis Biociências S.A. Novo Nordisk Farmacêutica do Brasil Ltda Sankyo Pharma Brasil Ltda Shering do Brasil Química Farmacêutica Ldta Weleda do Brasil Laboratório e Farmacêutica Ltda Zenimport Comércio Importação e Exportação Ltda Zurita laboratórios Farmacêuticos