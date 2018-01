Laboratórios são acusados de cartel no mercado de vitaminas A Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae) do Ministério da Fazenda divulgou hoje um parecer recomendando ao Conselho de Acompanhmento de Defesa Econômica (Cade) punição a cinco empresas farmacêuticas por prática de cartel internacional no mercado de vitaminas. As empresas são F.Hoffmann - La Roche; Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos; Basf Aktiengesellschaft, Basf S/A; Aventis Animal Nutrition Brasil; e Rhône-Poulenc Animal Nutrition. A Seae quer que essas empresas sejam multadas pelo Cade. A secretaria também pediu ao Cade que multe 11 dirigentes dessas empresas. De acordo com o parecer da Seae, o cartel mundial de vitaminas funcionou de 1989 a 1999, sendo condenado tanto nos Estados Unidos como na União Européia. "O cartel objetivava fixar preços e repartir os mercados mundiais das vitaminas A, B2, B5, C, E e betacaroteno e pré-misturas de vitaminas", diz o parecer, que afirma ainda que na Comunidade Européia também foram investigados os mercados de vitamina B6, D3, ácido fólico e carotenóides. O processo contra o cartel das vitaminas foi instaurado a partir de resultados obtidos em investigações preliminares realizadas em conjunto pela Seae e a Secretaria de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça. A Seae recomendou multa para os seguintes dirigentes das empresas: Jorge Sisniega Otero Cordero, Alberto Ângelo Nilson Rementeria, Alfredo Granai, Bruno Müller, Horst Tutepastell, Philippe Bouquillon, Michael Lappas, Roel Janssen, Olivier Remi Reboul, Élder Carettoni e Louis Cottin.