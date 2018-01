Laboratórios vão certificar frango brasileiro para a UE O chefe do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal do Ministério da Agricultura, Rui Vargas, informou que, na próxima semana, três laboratórios brasileiros passarão a realizar a certificação do frango brasileiro exportado para a União Européia (UE). Ele disse que o governo espera ter, duas semanas após o início das análises dos produtos, amostras suficientes para comprovar à União Européia a capacidade de o Brasil certificar o frango. Vargas adiantou que o governo, por meio do Ministério das Relações Exteriores, pedirá a suspensão da decisão da UE de tornar obrigatória a realização de testes em 100% da carga de aves proveniente do Brasil para constatar se há uma substância chamada nitrofurano, um antibiótico utilizado preventivamente contra doenças, principalmente de caráter respiratório. Esta decisão foi tomada pelo Comitê Permanente da Cadeia Alimentar e Saúde Animal da União Européia, em setembro do ano passado, depois de várias constatações de nitrofurano no frango brasileiro. O uso da substância em animais destinados para consumo humano foi proibido em maio passado. Vargas disse que os laboratórios estão se equipando para iniciar os testes. Um deles fica em Campinas e é de propriedade do Ministério da Agricultura. O outro laboratório credenciado é o da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que já trabalha com o Ministério na detecção de anabolizantes e hormônios. O terceiro é o laboratório privado Analitical Solution, que fica em São Paulo. ?Estamos preparando os laboratórios porque temos que ter risco zero nesse sentido?, disse Vargas. ?Quando os laboratórios estiverem funcionando nomalmente, vamos pedir a suspensão da medida e esperamos que haja a disponibilidade da União Européia para rever a medida?. O assunto deve ser tratado com o comissário de comércio da UE, Pascal Lamy, que terá encontros com os ministros da Agricultura e das Relações Exteriores, na sexta-feira, em Brasília. Rui Vargas confirmou que a Comissão Européia enviou notificações às autoridades brasileiras alertando que continua sendo detectada a presença de resíduos de nitrofurano em cargas de frango brasileiro desembarcadas na Europa. Ele disse que todas as notificações foram investigadas, inclusive com auditorias nas fazendas produtoras, e foram respondidas. Segundo ele, as notificações se referem a produtos com data de produção de agosto e setembro de 2002, e uma delas se refere a um lote embarcado em 2001. ?O nosso compromisso é de que haveria um controle a partir de outubro?, explicou Vargas. Segundo ele, em muitos casos as investigações do Ministério não concluíram de que forma a substância chegou à carne de frango. Algumas empresas alegam ter abolido o uso do nitrofurano desde maio do ano passado, quando a UE proibiu o uso veterinário da substância em animais destinados ao consumo humano. ?A nossa ação foi muito forte, inclusive com grandes perdas para o setor, mas acreditamos que o resultado do nosso esforço será muito bom?, afirmou Vargas, referindo-se às investigações e auditorias realizadas. No entanto, em vários lotes exportados no ano passado foi detectada a presença do produto. Antes de a medida ser adotada, o teste era aplicado pela UE por amostragem. A nova medida acarreta a retenção do produto brasileiro nos portos europeus por mais tempo, onerando os exportadores. A Comissão Européia em Brasília informou que a substânica é proibida por ser cancerígena. Mas o representante do Ministério da Agricultura alega que não há comprovação científica disso. ?A UE usa o princípio da precaução?, disse. Segundo Vargas, não existe nos códigos alimentares internacionais nenhuma referência à quantidade permitida para este produto.