Lafer discute crise da Argentina com chanceler espanhol O ministro das Relações Exteriores, Celso Lafer, discutiu a crise da Argentina com o chanceler da Espanha, Josep Piqué durante almoço de trabalho, hoje, em Madri. "Eles acompanham muito de perto a crise Argentina porque seus investimentos lá são significativos", disse o ministro ao Estado, em conversa telefônica. Lafer disse que os espanhóis têm particular interesse na lei de falências e nas regras para subvenção econômica, que constam do pacote de 14 pontos divulgado na semana passada pelo presidente da Argentina, Eduardo Duhalde. A constância de regras é um ponto considerado fundamental pelos investidores estrangeiros. Segundo Lafer, Piqué lembrou que a Espanha investiu na segurança jurídica durante as décadas de 50 e 60, o que facilitou a atração de investimentos nos anos seguintes. O ministro aproveitou a ocasião para dizer a Piqué que o novo ministro da Economia, Roberto Lavagna, é alguém que conhece a importância das relações multilaterais no comércio internacional. Lavagna atuou como diplomata argentino na União Européia e na Organização Mundial do Comércio (OMC). Lafer também reafirmou que a crise Argentina não é só econômica, mas também política e social. Os dois ministros falaram sobre a reunião de cúpula União Européia-Mercosul, que será realizada em Madri no mês de maio. "Vamos fazer o que for possível na área econômica e o muito que será possível na área política", disse Lafer. Ele lembrou que o calendário de eleições na Europa "dificulta a materialização de negociações comerciais" e, portanto, a reunião se ocupará mais da "reiteração de vontades de levar as negociações adiante". Na área política, disse o ministro, há muita convergência e espaço para o diálogo na direção de fortalecer o multilateralismo. A reunião de cúpula foi tema da conversa de Lafer com o presidente da Espanha, José María Aznar, na última segunda-feira. A Espanha ocupa a presidência pró-tempore da União Européia e Aznar estará nesta semana nos Estados Unidos para explorar "espaços de possíveis conversas entre Europa, Estados Unidos e América Latina como um todo", segundo relatou Lafer. O ministro também teve uma audiência, anteontem, com o rei Juan Carlos I.