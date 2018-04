Lafer diz que Brasil não renunciará ao Mercosul pela Alca O ministro das Relações Exteriores, Celso Lafer, em entrevista ao jornal espanhol El País publicada hoje, rechaçou a tese de que seria melhor renunciar ao Mercosul e ingressar na Área de Livre Comércio das Américas (Alca). "Eu disse numa ocasião que o Mercosul é o destino e a Alca é opção." O ministro afirmou que a negociação com a Alca é tão complexa como a entre o Mercosul e a UE. Mas salientou que a Alca tem um complicação adicional pois a UE é uma superpotência econômica, mas não é uma superpotência política. "Os Estados Unidos são uma potência econômica e além disso uma superpotência política", afirmou. "Isso, em alguns setores do Brasil, dá uma dimensão ideológica à negociação". O ministro observou que é mais fácil para os norte-americanos fechar acordos com economias menores, com menos diversidade, porque a pauta de negociações é mais limitada. "As nossas negociações com os norte-americanos serão muito duras. A dificuldade estão centradas nas questões tarifárias. Brasil tem tarifas mais elevadas do que os Estados Unidos", afirmou. "No entanto, no núcleo principal dos produtos, a barreira tarifária dos Estados Unidos prejudica o Brasil". Apesar da situação na Argentina, Lafer reiterou a confiança do Brasil no projeto do Mercosul. Segundo ele, formação do bloco europeu também teve dificuldades. "Nós temos as nossas e vamos superá-las". Lafer disse que a crise argentina, no curto prazo, "é muito difícil", principalmente no setor bancário. "Nossas exportações para a Argentina caíram muito significativamente, cerca de 68%", disse. "Eles têm um superávit importante, que é a contribuição do Brasil para superar essas dificuldades". Sobre a negociação do Mercosul com a UE, Lafer mencionou os problemas da política agrícola comum européia e as dificuldades criadas pelo ano eleitoral na Europa. Eleição O ministro das Relações Exteriores disse ainda na entrevista ao jornal espanhol que o candidato do PT à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, "voltará a perder" a eleição presidencial. "Estou convencido da qualidade do que está fazendo a administração do presidente Fernando Henrique Cardoso, de sua liderança política. Isso vai ter um efeito positivo e decisivo nas eleições", disse Lafer. "Lula voltará a perder. Essa é a minha avaliação".