Lafer diz que oposição à Alca tem conotação ideológica O ministro das Relações Exteriores, Celso Lafer, disse nesta sexta-feira, em Curitiba, que a resistência de parte da sociedade à participação do Brasil na Área de LivreComércio das Américas (Alca) deve-se à força política exercida pelos Estados Unidos, o que torna a discussão ideológica. Para o ministro, as negociações com a União Européia, tecnicamente, são tão difíceis quanto com os Estados Unidos, mas não tão contestadas, em razão de a UE ser grande potência econômica, mas não política. "Os Estados Unidos são grande potência econômica, um enorme mercado e uma grande potência política", afirmou. "Há conotação ideológica que permeia a discussão que se trava na opinião pública, nos setores produtivos e nos partidos políticos sobre a Alca." Ele acentuou, no entanto, que o Brasil não subscreverá um acordo que não seja "compatível com nossos interesses". Mas Lafer entende que "não haverá Alca na lógica em que foi prevista sem a presença do Brasil". Na próxima semana, o ministro estará na Venezuela para uma reunião em que se discutirão métodos e modalidades que servirão como pauta para a Alca. Em encontro realizado hoje em Curitiba, do Comitê Empresarial Permanente do Itamaraty, Lafer recolheu sugestões para a reunião. Em novembro, o Brasil assumirá a co-presidência do processo de formação da Alca, juntamente com os norte-americanos. "O próximo presidente da República e o próximo ministro terão tempo para avaliar os interesses e conveniências da sociedade brasileira", disse. O prazo para fechamento das negociações é 2005. De acordo com Lafer, a fragilidade política e econômica vivida pela Argentina não dificultará a posição do Mercosul na reunião da próxima semana. "O Mercosul negocia em conjunto na Alca", afirmou. Em relação à Argentina, o ministro acredita que o país é "capaz de se recompor em prazo não muito longo".