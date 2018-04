Lafer participará de reunião da OCDE O ministro das Relações Exteriores, Celso Lafer, vai participar nos próximos dias 15 e 16 de maio, em Paris, da reunião do conselho ministerial da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). O objetivo do encontro é discutir as perspectivas da economia mundial e temas relacionados à rodada multilateral do comércio, governabilidade, desenvolvimento e meio ambiente. Entre os dias 13 e 15 de maio ocorrerá o Fórum OCDE 2002, que contará com a participação de representantes da sociedade civil, empresários, sindicalistas, autoridades e líderes de organizações internacionais.