Lagarde: economia continua fraca e desemprego, elevado A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, disse em comunicado divulgado neste sábado após a reunião dos ministros de Finanças do G-20 que a economia global continua muito fraca e o desemprego muito elevado em diversos países. Segundo ela, embora existam sinais de recuperação nos EUA e no Japão, a recessão na zona do euro continua e muitos emergentes estão crescendo em um ritmo mais lento.