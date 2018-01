Lagarde pediu encontro reservado com Levy

BRASÍLIA - O encontro desta quinta-feira, 21, entre o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, na sede do ministério, será reservado a pedido de Lagarde. Segundo fontes, o ministro participará da audiência com a presidente Dilma Rousseff mas, mesmo assim, a diretora do FMI pediu um encontro apenas com Levy.

Os dois se encontrarão às 15 horas e deverão se reunir por cerca de uma hora. Em seguida, irão ao Palácio do Planalto para a reunião com a presidente Dilma às 16h. Durante a viagem ao Brasil, a diretora do FMI também realizará discurso em seminário do Banco Central e se encontrará com investidores nesta sexta-feira no Rio de Janeiro.