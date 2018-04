Lagos comemora acordo do Chile com UE O presidente do Chile, Ricardo Lagos, comemorou o novo acordo de livre comércio com a União Européia (UE), classificando-o de "mensagem de otimismo e esperança". Lagos disse que a decisão da UE de assinar um acordo de associação política e econômica e cooperação com o Chile envia um sinal de otimismo para a cooperação da América Latina e Europa. "Eu gostaria de pensar que esse acordo com o Chile é o primeiro passo para outros acordos que nós, como uma região, podemos alcançar com a Europa", disse Lagos. A UE também está em negociações com o objetivo de alcançar um acordo de livre comércio com o Mercosul. O Chile ainda tem outros acordos em negociação. Em maio, representantes chilenos irão aos EUA para o que será a 12ª rodada de negociações entre os dois países, disse o presidente. Lagos disse que outros países também estão solicitando negociações de livre comércio com o Chile, especificamente Cingapura. "Eu indiquei que tão logo terminemos as negociações em andamento, seremos capazes de iniciar negociações com alguns países da Ásia", disse Lagos.