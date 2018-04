Lagos das hidrelétricas baixam, mas consumo diminui Dois meses depois do fim do racionamento de energia, os lagos das usinas hidrelétricas das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste já começaram a se esvaziar, o que só deve parar em novembro. Em compensação, o consumo de energia acumulado em abril, mês que foi extraordinariamente quente e seco neste ano, está abaixo das previsões dos técnicos do governo. "Na ponta do lápis, a economia de energia compensa a falta de chuvas no mês", afirmou um técnico do governo, que acompanha diretamente a evolução dos lagos das usinas hidrelétricas do País. Dados divulgados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) mostram que, no último domingo, as hidrelétricas das regiões Sudeste e Centro-Oeste estavam com 69,5% de água. Isso significa que eles já perderam mais de um ponto porcentual de volume desde o dia 15, quando chegou-se ao máximo de 70,87% de água e o volume que entra nos lagos passou a ser inferior ao total gasto para gerar energia. No Nordeste, havia no domingo um volume de 65,7%, pouco abaixo do pico de 65,95% verificado também no dia 15. Esse esvaziamento é considerado normal, apesar de este ano ele ter começado excepcionalmente em abril e não em maio. "Em abril choveu pouco, o que é uma anomalia", admite o técnico do governo. O período chuvoso vai normalmente de novembro a abril e o de seca, de maio a outubro. Ainda assim, para os técnicos do governo, a situação energética brasileira está confortável, o que afasta qualquer possibilidade de retorno de medidas de racionamento nesse e no próximo ano. No mesmo dia 28 de abril do ano passado, quando o País estava às portas de um racionamento, os lagos do Sudeste e Centro-Oeste contavam com apenas 32,4% de água e do Nordeste, com 33,4%. O volume de água acumulado permite que o governo faça uma previsão confortável para o abastecimento até o início do período chuvoso de novembro de 2003. Tendo como base os quatro piores anos de chuvas da média histórica de 70 anos, o ONS acredita que é possível ter água suficiente para gerar energia em 2002 e 2003, desde que não ocorra um período de seca fora do comum. Ao completar, nesta terça, dois meses sem medidas de racionamento, o ONS constatou também que a população continua economizando energia. Até o dia 28 de abril, o consumo nas regiões Sudeste e Centro-Oeste estava 4,61% abaixo da previsão feita para o mês. No Nordeste, a economia foi um pouco maior: 6,11%. "Normalmente, em saídas de racionamento, a população não altera seus hábitos de consumo de uma hora para outra", disse o técnico. Ele cita ainda os recentes aumentos nas tarifas, o que também desestimula o incremento súbito de consumo.