Lagos pede participação dos associados nas decisões do Mercosul O presidente do Chile, Ricardo Lagos, reiterou durante pronunciamento da Cúpula de Ouro Preto o pedido para que os estados associados do Mercosul passem a ter uma presença mais efetiva nas decisões do bloco. Segundo Lagos, o Chile gostaria de participar do Tribunal Permanente de Soluções de Controvérsias do Mercosul e também das discussões de coordenação macroeconômica. "O Chile está pronto para participar da plenitude do Mercosul", afirmou. Esta seria uma maneira, conforme o presidente chileno, de fortalecer posições conjuntas dos países, tanto dos Estados-parte quanto dos associados, junto às Organizações das Nações Unidas (ONU), na Rodada Doha das negociações da Organização Mundial do Comércio (OMC) e também organismos financeiros internacionais. Além do Chile, são também países associados ao Mercosul, a Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela e Equador.