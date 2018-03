Lamborghini inaugura primeira franqueada na América do Sul

A Automobili Lamborghini S.p.A. Anunciou nesta quinta-feira, 22, a abertura oficial da Lamborghini São Paulo, dentro do programa de desenvolvimento e expansão da sua rede global de revendas. A nova loja - primeira revendedora oficialmente franqueada da Lamborghini na América do Sul - será administrada pelo Grupo Via Italia, especializada na venda de carros esportivos de luxo.

O showroom da marca italiana de supercarros esportivos ficará na Avenida Europa. Os departamentos de pós-venda, serviços técnicos e peças originais serão instalados no bairro de Vila Leopoldina.