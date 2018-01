Lamy diz que UE teme perder terreno para Alca O comissário europeu de Comércio, Pascal Lamy, demonstrou hoje em São Paulo, em almoço com 150 empresários ligados à Euro Câmaras, um temor da União Européia (UE) de estar perdendo terreno para as negociações da Área de Livre Comércio das Américas (Alca). Ele deixou claro que a União Européia quer avançar nas propostas e acelerar as negociações com o Mercosul e com isso antecipar a assinatura do acordo de livre comércio previsto inicialmente para 2005. "A Europa está apostando forte na integração com o Mercosul", afirmou Lamy. O comissário deu a entender, no entanto, que o Mercosul não está fazendo a sua parte. Segundo Lamy, até agora as propostas apresentadas pelo bloco foram fracas. "Somos os únicos que tivemos confiança no Mercosul nos momentos altos e baixos", disse. Ele sugeriu que a União Européia espera que as negociações entre os dois blocos sejam uma prioridade do governo brasileiro, que estaria hoje muito concentrado na Alca. "O Brasil é um grande trader, tradicionalmente ativo, e entendemos que o novo governo manterá essa visão." Lamy afirmou que as negociações para a Alca se restringem apenas ao comércio entre os países que formarão o bloco. Para ele, as negociações entre o Mercosul e a União Européia são mais ambiciosas, porque englobam aspectos políticos, cooperação política, tecnológica, científica e educação. Lamy disse que na sexta-feira discutirá com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília, o padrão da tv digital no País e a terceira geração de telefonia celular. Ainda hoje, ele terá um encontro com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Horácio Lafer Piva. Amanhã o comissãrio estará no Rio, onde se reunirá mais uma vez com empresários.