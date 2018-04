Lamy faltará à reunião da OMC para negociar Doha À beira de uma crise profunda, ministros do Brasil, Índia, Estados Unidos e Europa se reúnem em Nova Délhi a partir de quarta-feira, 11, para tentar destravar as negociações da Organização Mundial do Comércio (OMC) e pelo menos estabelecer um calendário para a conclusão da Rodada Doha lançada em 2001. Mas, sem qualquer sinal de avanço, pela primeira vez o diretor-geral da entidade, Pascal Lamy, sequer irá ao encontro. Já a representante de Comércio dos Estados Unidos, Susan Schwab, resistiu o quanto pôde à idéia de se encontrar com os demais países e apenas a aceitou a viagem com a promessa de que não será responsabilizada por um eventual fracasso. Para completar, os europeus devem dar poucos sinais de flexibilidade em sua proposta de abertura dos mercados agrícolas diante das eleições na França em apenas duas semanas. O G-4, como o grupo é conhecido, tomou para si a responsabilidade de tentar retomar o processo da OMC, suspenso em julho de 2006 por falta de acordo entre os principais atores das negociações. O problema é que, quase um ano após a suspensão, os entraves continuam os mesmos, principalmente nos debates sobre a abertura dos mercados agrícolas. Nos últimos encontros, os quatro governos sequer chegaram a um consenso sobre uma data para a conclusão da Rodada. Tanto o Brasil como Índia e União Européia querem um calendário fixado até o final do ano ou início de 2008. Situação americana Mas a Casa Branca se recusa a aceitar, já que não pode dar garantias de que o Congresso americano renovará a autorização para que o Poder Executivo negocie acordos comerciais. O mandato termina em julho e, depois dessa data, não há como saber o que ocorrerá com a negociação na OMC. Sem qualquer poder real para negociar, Schwab tentou de todas as formas evitar que o G-4 se reunisse. Isso porque sabe que será cobrada a apresentar algo para destravar o processo, como por exemplo uma nova estratégia para o corte de subsídios. Para Bruxelas, somente uma redução drástica nos subsídios agrícolas dos Estados Unidos poderia legitimar a UE a anunciar um corte maior de tarifas para a importação de bens agrícolas. Para que o encontro de quarta-feira ocorresse, portanto, foi estabelecido que não haveria uma pressão pública sobre os americanos e que a reunião entre os quatro juntos não passaria de um jantar. O restante do tempo será ocupado com encontros bilaterais entre os países. Em Bruxelas, as autoridades evitam falar abertamente da postura dos Estados Unidos. Nos bastidores, porém, as críticas são duras e incluem acusações de que a Casa Branca não estaria comprometida suficientemente com o processo.