Lamy já admite risco de fracasso na Rodada Doha A Organização Mundial do Comércio (OMC) conclui seus trabalhos em 2006 com resultados decepcionantes e aponta 2007 como um "ano decisivo" para o futuro da entidade. Em julho, as negociações da Rodada Doha foram suspensas diante da falta de entendimento entre os principais países, incluindo Estados Unidos, Brasil e Índia. Para que sejam retomadas, agora todos terão de fazer concessões. O diretor da OMC, Pascal Lamy, admitiu que os riscos de fracasso da entidade são cada vez maiores. As negociações, lançadas em 2001, deveriam ter sido concluídas em 2005. Mas sem um entendimento sobre como promover a liberalização dos mercados agrícolas, o processo se arrastou até que chegou a um impasse total. Em uma reunião em Genebra, a gota d´água foi o abandono, em julho, de uma reunião por parte da delegação americana, que se queixava de que o que europeus haviam oferecido em termos de cortes de tarifas para produtos agrícolas era insuficiente e, portanto, não haveria como promover uma redução de subsídios nos EUA. Lamy acredita que apenas a interrupção do processo poderia salvar a rodada e exigiria que os governos voltassem a pensar em suas estratégias e posições. "Não fazia sentido sentar de volta à mesa para negociar naquele clima", afirmou. O problema é que, seis meses depois da suspensão, a OMC não consegue sinais suficientes de flexibilidade para retomar o processo. "Todos mostram flexibilidade, mas ninguém traduz isso em ações concretas." Sem conversações oficiais, o problema é que o prazo está cada vez mais apertado para que um acordo seja atingido. Em julho de 2007, a autorização que o Congresso americano dá à Casa Branca para negociar acordos comerciais terminará e a maioria democrata pode ser um obstáculo para que o governo de George W. Bush consiga a renovação da autorização. EUA Sem a autorização americana, nenhum país aceitaria negociar e o processo estaria morto até 2009, quando ocorrem as eleições presidenciais nos EUA e um novo governo poderia retomar o processo. Representantes de Washington acreditam que, se um avanço nas negociações for registrado até março, haveria uma possibilidade de o Congresso aprovar uma nova autorização. Mas, se nada for atingido até lá, o futuro das negociações estaria em perigo. O primeiro encontro entre os governos em 2007 deverá ser em Davos, na Suíça, durante o Fórum Econômico Mundial. Sem saber o que será apresentado pelos países, Lamy avisa que ninguém deve esperar nada do encontro.