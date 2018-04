Lamy pede à OMC 30% de aumento

Em plena crise financeira internacional e na maior recessão em 60 anos, o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Pascal Lamy, pede um aumento de seu salário e benefícios. O francês, que acaba de ser eleito para seu segundo mandato, pediu aos governos um aumento de 30% em seu salário. Governos de várias partes do mundo recusaram a proposta. A crise financeira fará 50 milhões de desempregados no globo e jogará pelo menos 90 milhões de pessoas para baixo da linha da pobreza. Para 2009, o comércio internacional ainda cairá em 10%. O próprio Lamy deixou claro que a crise não terminou. "Não devemos nos esquecer que essa crise é sem precedentes em sua profundidade, amplitude e impacto global", alertou em encontro, na segunda-feira. Mesmo assim, a OMC confirma que o pedido de mudança no pagamento ocorreu. O comitê de administração da OMC, do qual fazem parte alguns dos principais contribuintes da entidade, avaliou o pedido de Lamy na semana passada em uma reunião entre 13 países. Estados Unidos e Japão estiveram entre os que mais se opuseram à ideia. Um delegado de um país crítico a Lamy foi claro em seu ataque. "Esse pedido só confirma o excelente senso de ?timing? do diretor-geral", ironizou o diplomata, que pediu para não ser identificado. A Assessoria de Imprensa da OMC se defende. "Consultas estão ocorrendo", afirmou Keith Rockwell, porta-voz da entidade. Segundo ele, os termos do contrato de Lamy são estabelecidos em um acordo com governos. Com um salário anual de US$ 388 mil, além de benefícios importantes, Lamy pleiteava um aumento de US$ 125 mil por ano. Por mês, a remuneração do francês passaria para mais de US$ 40 mil. Nos bastidores, pessoas próximas a Lamy justificam que ele quer garantir o pagamento de uma pensão, já que ele deixará a OMC com 66 anos e até agora não conta com esse direito. Mas parte do pedido seria mesmo um aumento do salário mensal.