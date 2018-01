Lamy pede que Brasil defina prioridades O comissário de Comércio da União Européia, Pascal Lamy, solicitou ao Brasil uma definição de suas prioridades quanto às políticas de acesso a mercados e de produtos, informou o ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, após se encontrar com Lamy. Segundo ele, Lamy explicou que precisa consultar a sociedade, na União Européia, para poder avançar nessas questões. O ministro disse que essas prioridades serão discutidas mais detalhadamente durante a próxima reunião ministerial da Rodada Doha, da Organização Mundial do Comércio (OMC), de 14 a 16 de fevereiro, em Tóquio. Rodrigues disse que afirmou ao comissário europeu que o Brasil defende a prevalência do conjunto de medidas de apoio interno à agricultura da União Européia que não distorcem o mercado, a chamada "Caixa Verde". Ele disse que o Brasil compreende que haja políticas de subsídio, desde que essas políticas não impliquem aumento da produção destinada à exportação. "Não posso admitir que qualquer forma de proteção leve ao aumento da produção e seja exportada para outros países onde o Brasil não pode entrar, porque não subsidia as suas exportações", afirmou. "É uma política predatória". Outra questão defendida por Rodrigues na audiência com Lamy foi a definição, pela UE, de uma política específica para produtos de valor agregado mais alto. Ele disse que o governo brasileiro espera redução de tarifas para produtos como carne processada e frutas processadas.