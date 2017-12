Lamy será o novo diretor da OMC O francês Pascal Lamy foi indicado como vencedor da eleição para dirigir Organização Mundial do Comércio. Lamy derrotou em número de votos o embaixador uruguaio Carlos Perez Del Castillo, que acabou retirando sua candidatura. "A OMC determinou que Lamy é o nome de consenso", afirmou o Embaixador do Uruguai na OMC, Guillermo Balle. Lamy assumirá o posto no 2º Semestre e terá um mandato de quatro anos.