Lançado em SP estudo sobre sustentabilidade de mercados O Instituto Ethos, a IFC (órgão do Grupo do Banco Mundial para o setor privado) e a ONG SustainAbility estão lançando nesta manhã na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) o estudo internacional "Criando Valor - O Business Case para Sustentabilidade em Mercados Emergentes. Trata-se do primeiro estudo em larga escala a analisar a questão, ou seja, a oportunidade que as empresas têm de se beneficiar com o aumento de vendas, redução dos custos e baixos riscos por meio de "governança corporativa", aprimoramento de práticas ambientais e investimentos em desenvolvimento econômico e social. O lançamento do trabalho conta com a presença dos ministros do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan; da Segurança Alimentar e Combate à Fome, José Graziano da Silva; do assessor especial da Presidência, Oded Grajew; do presidente da Bovespa, Raymundo Magliano Filho; e do principal executivo da Internacional Finance Corporation, Peter Woicke. O estudo analisou 240 empresas de 60 países emergentes e atende principalmente a empresários para os quais a sustentabilidade é um conceito novo.