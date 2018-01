Lançado novo site do Procon Já está no ar o novo site da Fundação Procon-SP, órgão da Secretaria da Justiça do Governo do Estado de S. Paulo (veja link abaixo). A principal vantagem da nova página é a facilidade no acesso e a agilidade para a pesquisa do consumidor. O site traz novidades na área de pesquisa e materiais educativos produzidos pelo Procon-SP. O sistema terá atualização constante. Além disso, vai oferecer orientações para as dúvidas mais freqüentes sobre a aquisição de produtos e serviços em todas as áreas de atuação do órgão. Na página também é possível encontrar um cadastro de fornecedores com reclamações cadastradas em 1999. Estudantes de direito e advogados podem consultas a legislação básica de defesa do consumidor e portarias expedidas pelo órgão. Outra novidade do novo site é a parte institucional, que apresenta o histórico e os objetivos da Fundação Procon, durante os 24 anos de trabalho.