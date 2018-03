Lançado programa que ajuda empresa a planejar A Fiesp e o Sebrae-SP lançaram hoje, em São Paulo, o software SPPlan, programa de download gratuito pela Internet que ajudará o empreendedor a elaborar o plano de negócios da empresa, seja ela micro, pequena ou até de médio porte, da indústria ou do comércio. "É uma ferramenta de sobrevivência da empresa, que combate a mortalidade generalizada das micro e pequenas", afirmou o superintendente do Sebrae-SP, José Luiz Ricca. Segundo ele, é o primeiro software do gênero no Brasil gratuitamente e em português, de linguagem acessível e "casado com as necessidades dos empresários". Para Cláudio Luiz Miquelin, gerente do SPCred, programa ao qual o SPPlan está ligado, o programa ajudará na obtenção de crédito, uma grande dificuldade das empresas hoje. "O crédito é o produto mais escasso do mercado. O nosso objetivo será atingido se o tempo de que o empresário gasta para obter crédito for diminuído", afirmou. Segundo a Fiesp, os objetivos do SPPlan são auxiliar no planejamento mercadológico, financeiro e operacional, analisar cenários, estudar a viabilidade e o desempenho do negócio, servir de ferramenta de negociação e contribuir para a aprovação de empréstimos e financiamentos. Para o presidente do conselho do Sebrae-SP, Alencar Burti, o programa é de fundamental importância para o empresário porque o ajuda a gastar e aplicar o dinheiro corretamente na administração do negócio. "Não adianta ter o dinheiro se não se sabe gastá-lo", disse. O download do SPPlan pode ser feito por meio dos sites www.fiesp.com.br e www.sebraesp.com.br. O serviço de suporte será feito pela central de atendimento das duas entidades.