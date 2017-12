Lançados dois manifestos contra a política econômica de Lula Dois manifestos em protesto contra a política econômica do governo Lula foram lançados hoje no Rio. O primeiro, já divulgado na semana passada, foi assinado por 299 economistas e sugere o controle de fluxo de capital externo, redução do superávit primário, e aumento dos gastos públicos, entre outras medidas. O segundo documento foi definido em Brasília no sábado e assinado pelo presidente de todos os Conselhos Regionais de Economia do Brasil, inclusive o Conselho Federal representando 84 mil economistas. O manifesto dos conselhos alerta para "a real ameaça de estabelecer no País uma crise econômica sem precedente" e pede o "abandono das práticas do fundamentalismo econômico de mercado que se estabeleceu no governo anterior e vem sendo reforçado no atual". Os manifestos não serão entregues ao governo, mas apenas divulgados à sociedade. O economista do BNDES, Maurício Dias David, disse que pelo menos 17 economistas, entre funcionários e participantes de cursos de reciclagem no banco, assinaram o manifesto. "Nem procuramos o Lessa (Carlos Lessa, presidente do BNDES) para não causar constrangimento. Também enviamos o manifesto para diretores do banco, mas não pedimos que nenhum assinasse", disse. Leia a íntegra do documentos dos conselhos de economistas Tendo em vista o aumento do desemprego, a contínua queda da renda das famílias, o rigoroso contingenciamento do orçamento federal, o acirramento da violência, a manutenção das altas taxas de juros e a real ameaça de se estabelecer no País uma crise econômica sem precedentes, provocando um maior esgarçamento do nosso já combalido tecido social, consideramos como urgentes providências no sentido de: a. Abandono das práticas do fundamentalismo econômico de mercado, que se estabeleceu no governo anterior e vem sendo reforçado no atual, repetindo simplesmente a política de mais do mesmo e que fracassou; b. Início imediato de construção das condicionantes mínimas necessárias para a promoção do crescimento e desenvolvimento econômico e social. Para tanto, é pré-condicão indispensável a pronta e vigorosa redução das taxas de juros, inclusive daquelas taxas abusivas, cobradas de cidadãos e empresas, pelos bancos privados e públicos; c. Descontingenciamento do orçamento da União, com a conseqüente retomada dos investimentos públicos em saneamento, habitação e infra-estrutura e, portanto, a necessária redução imediata da meta prevista para o superávit primário; e, d. Estabelecimento de políticas públicas que estimulem a capacidade de expansão do nosso mercado consumidor interno, inclusive por meio da significativa revisão das propostas de reforma da previdência e do sistema tributário, que têm um foco fiscalista estreito. Resultados macroeconômicos isoladamente destacados, como a valorização cambial, o risco-Brasil, o saldo comercial, o superávit primário, dentre outros indicadores, não podem ser festejados num contexto de crescente desestabilidade social, aumento da exclusão, diminuição das vendas do atacado e varejo, queda da produção, fechamento de empresas, aumento do desemprego e os escorchantes juros. Os abaixo-assinados, Presidentes de Conselhos Regionais e Conselheiros do Conselho Federal de Economia, dirigentes de entidades que congregam 84.158 economistas registrados no Brasil, mais do que preocupação, expressam profunda inquietação quanto ao inevitável e continuado agravamento da crise já instalada e suas imprevisíveis conseqüências para o País se não houver mudanças efetivas e imediatas da atual política econômica.