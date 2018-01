Lançamento do H-Bio teve muita pompa, diz FT O diário britânico Financial Times publicou uma reportagem nesta sexta-feira sobre o novo combustível da Petrobras, H-Bio, e chamou atenção para a quantidade de autoridades presentes no teste industrial do novo tipo de óleo diesel, na refinaria Presidente Getúlio Vargas, em Araucária, Paraná. O H-Bio é produzido a partir de uma mistura de óleo de soja ou outros óleos vegetais com petróleo, durante o processo de refino, e "merece a atenção", segundo o repórter, porque em termos práticos não pode ser diferenciado do diesel comum e tem mais qualidade do que o normalmente produzido no Brasil. O jornal comenta que houve muita pompa no evento e afirma que "Luiz Inácio Lula da Silva vai oficializar sua candidatura para as eleições de outubro neste fim de semana e está aproveitando todas as oportunidades para inaugurar o que for possível antes de ser impedido de confundir seus deveres presidenciais com a campanha eleitoral, a partir de 1º de julho."