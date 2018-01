Lançamento: Fundo de Ações Liberal Tecnologia A Liberal Asset Management, empresa que administra recursos de terceiros do Bank of America, acaba de anunciar uma parceria com a Cadepar, grupo formado pelos mesmos fundadores do site Cadê?. A parceria tem como objetivo o lançamento do Fundo de Ações Liberal Tecnologia. Esse fundo vai investir em empresas do setor de informática, principalmente Internet. A aplicação mínima será de R$ 50 mil. A Liberal Asset Management administra ativos de R$ 3,5 bilhões no Brasil.